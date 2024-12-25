Раввин Александр Борода поздравил иудеев с Ханукой

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода написал поздравление по случаю Хануки для всех единоверцев, сравнив добрые дела в праздник с огнём ханукальных свет. Текст был опубликован на сайте ФЕОР.

«Законы праздника не наделяют ханукальный свет какими-либо физическими функциями. Его главная и единственная задача – распространение чуда. Но тем не менее он всё равно несёт свет и тепло. То же самое справедливо и для нашей жизни. Хорошие и добрые дела, духовная осознанность стоят выше материальных законов и способны преодолевать нерушимые преграды», – сказано в поздравлении.

Борода пожелал верующим иудеям, чтобы свет огней каждый вечер приносил им гармонию, радость и внутреннее умиротворение. Он также призвал творить добрые дела и замечать происходящие вокруг чудеса.

Главный раввин России Берл Лазар сегодня в 17:00 на площади Революции зажжёт первую свечу Хануки и поздравит верующих.