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25 декабря, 12:06

Раввин Александр Борода поздравил иудеев с Ханукой

Глава Федерации еврейских общин России Борода поздравил иудеев с Ханукой

Евреи празднуют Хануку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Евреи празднуют Хануку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода написал поздравление по случаю Хануки для всех единоверцев, сравнив добрые дела в праздник с огнём ханукальных свет. Текст был опубликован на сайте ФЕОР.

«Законы праздника не наделяют ханукальный свет какими-либо физическими функциями. Его главная и единственная задача – распространение чуда. Но тем не менее он всё равно несёт свет и тепло. То же самое справедливо и для нашей жизни. Хорошие и добрые дела, духовная осознанность стоят выше материальных законов и способны преодолевать нерушимые преграды», – сказано в поздравлении.

Борода пожелал верующим иудеям, чтобы свет огней каждый вечер приносил им гармонию, радость и внутреннее умиротворение. Он также призвал творить добрые дела и замечать происходящие вокруг чудеса.

Главный раввин России Берл Лазар сегодня в 17:00 на площади Революции зажжёт первую свечу Хануки и поздравит верующих.

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В течение восьми дней иудеи отмечают Хануку. Праздник посвящён чуду, которое люди увидели при освящении второго Иерусалимского храма после триумфа еврейского военачальника Иуды Маккавея над войском эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Тогда недруги посмели осквернить масло храмового светильника, а у евреев остался лишь один кувшин «чистого» масла. Его было совсем немного, лишь на сутки горения. Чудесным образом менора продолжала гореть в течение восьми дней — именно столько времени необходимо было людям, чтобы приготовить новое масло. У Life.ru как раз есть целый материал на эту тему, если вы вдруг заинтересовались культурой еврейского народа.

Владимир Озеров
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