Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 12:13

В Кремле надеются, что Пашинян подключится к заседанию ЕАЭС по ВКС

Песков: В Кремле надеются, что Пашинян по ВКС примет участие в саммите ЕАЭС

В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, сдавший положительный тест на коронавирус, по видео-конференц-связи (ВКС) подключится к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что глава армянского правительства не смог приехать на неформальный саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) в Россию.

«Мы надеемся, что уже завтра, а завтра будет часть, запланированная с саммитом ЕАЭС, он сможет принять участие по средствам видео-конференц-связи», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это очень важно, так как Армения — значимый участник ЕАЭС.

Пашинян пожаловался, что замерзает в правительственной резиденции
Пашинян пожаловался, что замерзает в правительственной резиденции

Ранее Пашинян заявил, что пропустит встречу стран СНГ в Петербурге из-за ковида. По словам политика, 23 декабря он сдал положительный тест, но уже 25-го результат оказался отрицательным. Тем не менее после консультаций с коллегами он решил не ехать на саммит СНГ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕАЭС
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar