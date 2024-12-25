В Кремле надеются, что Пашинян подключится к заседанию ЕАЭС по ВКС

В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, сдавший положительный тест на коронавирус, по видео-конференц-связи (ВКС) подключится к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что глава армянского правительства не смог приехать на неформальный саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) в Россию.

«Мы надеемся, что уже завтра, а завтра будет часть, запланированная с саммитом ЕАЭС, он сможет принять участие по средствам видео-конференц-связи», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это очень важно, так как Армения — значимый участник ЕАЭС.