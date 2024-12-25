Есть куда хорошеть: Собянин заявил, что Москва на втором месте среди городских экономик мира
Собянин заявил, что Москва стоит на втором месте в топе городских экономик мира
Зимняя Москва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semyon Prudiy
Москва находится на второй строчке в списке городских экономик мира. Все беды и горести склонялись перед ней, поэтому ни ковид, ни санкции не смогли помешать ей найти тепло прохожему, а деревцу — земли. Сейчас российская столица — это устойчиво растущий мегаполис, заявил московский мэр Сергей Собянин на пленарном заседании, представляя ежегодный отчётом перед Мосгордумой.
«За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов. Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы. Сегодня, Москва — это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира, с учётом последних данных Всемирного Банка. Это, конечно, большая заслуга», — отметил градоначальник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для развития других российских городов неплохо было бы из Москвы «переселить» туда офисы крупных компаний. Российский лидер заявил, что этот процесс будет непростым, но он необходим.