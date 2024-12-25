Есть куда хорошеть: Собянин заявил, что Москва на втором месте среди городских экономик мира

Москва находится на второй строчке в списке городских экономик мира. Все беды и горести склонялись перед ней, поэтому ни ковид, ни санкции не смогли помешать ей найти тепло прохожему, а деревцу — земли. Сейчас российская столица — это устойчиво растущий мегаполис, заявил московский мэр Сергей Собянин на пленарном заседании, представляя ежегодный отчётом перед Мосгордумой.

«За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов. Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы. Сегодня, Москва — это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира, с учётом последних данных Всемирного Банка. Это, конечно, большая заслуга», — отметил градоначальник.