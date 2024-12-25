Новак: Зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту газа из РФ

Предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Ну, здесь много неопределённостей, опять же, связанных с недостаточной ясностью, что будет после 1 января. Смогут ли страны, которые хотят продолжения поставок, договориться с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно, какие заявления звучат», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».