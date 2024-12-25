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25 декабря, 12:54

Новак: Зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту газа из РФ

Предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Ну, здесь много неопределённостей, опять же, связанных с недостаточной ясностью, что будет после 1 января. Смогут ли страны, которые хотят продолжения поставок, договориться с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно, какие заявления звучат», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Фицо мог предложить Путину план по сохранению транзита газа через Украину
Фицо мог предложить Путину план по сохранению транзита газа через Украину

Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Ранее в Киеве заявили, что прекратят прокачку топлива в 7 утра (06:00 мск) 1 января 2025 года. А президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Александра Вишнякова
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