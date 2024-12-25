Новак: Зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту газа из РФ
Предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Ну, здесь много неопределённостей, опять же, связанных с недостаточной ясностью, что будет после 1 января. Смогут ли страны, которые хотят продолжения поставок, договориться с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно, какие заявления звучат», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Ранее в Киеве заявили, что прекратят прокачку топлива в 7 утра (06:00 мск) 1 января 2025 года. А президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут.
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