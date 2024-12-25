Врач раскрыл, у какого типа людей больше шансов дожить до 100 лет
Врач Исаев: У оптимистов больше шансов дожить до 100 лет, чем у пессимистов
Долгожительство в современном мире перестало быть чем-то уникальным. Благодаря хорошему питанию и лечению значительно увеличился срок жизни людей. Но, как оказалось, не только внешние факторы оказывают влияние на это. По словам врача-невролога, психиатра, сомнолога Руслана Исаева, шансы отпраздновать 100-летний юбилей гораздо выше у оптимистов.
«Люди с высоким уровнем счастья имеют меньшую вероятность развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Счастливые люди имеют более крепкую иммунную систему, что помогает им лучше справляться с болезнями и инфекциями», — отметил доктор в беседе с «Газетой.ru».
Также врач напомнил высказывание, что смех продлевает жизнь. По его словам, пятиминутное веселье способно увеличить срок жизни минимум на год. Кроме того, улыбка значительно снижает уровень тревоги и стресса, помогает регулировать нервную систему.
Ранее россиянам раскрыли секрет кавказских аксакалов-долгожителей. Их диета богата антиоксидантами, защищающими клетки организма от старения. Кроме того, они едят много кисломолочных продуктов, содержащих пробиотики для хорошей работы кишечника. Орехи и семена поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают воспалительные процессы. Также их питание включает продукты с низким гликемическим индексом — они помогают в поддержании стабильного уровня сахара в крови.