Врач раскрыл, у какого типа людей больше шансов дожить до 100 лет

Долгожительство в современном мире перестало быть чем-то уникальным. Благодаря хорошему питанию и лечению значительно увеличился срок жизни людей. Но, как оказалось, не только внешние факторы оказывают влияние на это. По словам врача-невролога, психиатра, сомнолога Руслана Исаева, шансы отпраздновать 100-летний юбилей гораздо выше у оптимистов.

«Люди с высоким уровнем счастья имеют меньшую вероятность развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Счастливые люди имеют более крепкую иммунную систему, что помогает им лучше справляться с болезнями и инфекциями», — отметил доктор в беседе с «Газетой.ru».

Также врач напомнил высказывание, что смех продлевает жизнь. По его словам, пятиминутное веселье способно увеличить срок жизни минимум на год. Кроме того, улыбка значительно снижает уровень тревоги и стресса, помогает регулировать нервную систему.