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25 декабря, 16:13

Врач раскрыл, у какого типа людей больше шансов дожить до 100 лет

Врач Исаев: У оптимистов больше шансов дожить до 100 лет, чем у пессимистов

Долгожительство в современном мире перестало быть чем-то уникальным. Благодаря хорошему питанию и лечению значительно увеличился срок жизни людей. Но, как оказалось, не только внешние факторы оказывают влияние на это. По словам врача-невролога, психиатра, сомнолога Руслана Исаева, шансы отпраздновать 100-летний юбилей гораздо выше у оптимистов.

«Люди с высоким уровнем счастья имеют меньшую вероятность развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Счастливые люди имеют более крепкую иммунную систему, что помогает им лучше справляться с болезнями и инфекциями», — отметил доктор в беседе с «Газетой.ru».

Секреты долгожителей: Что можно перенять у людей, проживших более 100 лет
Секреты долгожителей: Что можно перенять у людей, проживших более 100 лет

Также врач напомнил высказывание, что смех продлевает жизнь. По его словам, пятиминутное веселье способно увеличить срок жизни минимум на год. Кроме того, улыбка значительно снижает уровень тревоги и стресса, помогает регулировать нервную систему.

Ранее россиянам раскрыли секрет кавказских аксакалов-долгожителей. Их диета богата антиоксидантами, защищающими клетки организма от старения. Кроме того, они едят много кисломолочных продуктов, содержащих пробиотики для хорошей работы кишечника. Орехи и семена поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают воспалительные процессы. Также их питание включает продукты с низким гликемическим индексом — они помогают в поддержании стабильного уровня сахара в крови.

В День оптимизма врач с медицинской точки зрения объяснил пользу позитивного отношения к жизни
В День оптимизма врач с медицинской точки зрения объяснил пользу позитивного отношения к жизни
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Freepik

Алёна Зиновьева
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