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Регион
25 декабря, 13:11

Двух беглых осуждённых из уральской колонии поймали в Екатеринбурге, третьего – в Тагиле

Задержаны трое беглых осуждённых из центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле

В Свердловской области поймали трёх беглых осуждённых, скрывшихся из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле вечером 23 декабря. Об этом отчиталось региональное ГУФСИН России.

«Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй – утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днём 25 декабря в г. Нижний Тагил. Сопротивления при задержании ни один из троих не оказал», – уточнили в главке.

Там напомнили, что вечером 23 декабря трое осуждённых к принудительным работам самовольно покинули УФИЦ ГУФСИН России по Свердловской области. Они были объявлены в розыск. В ведомстве пояснили, что в исправительных центрах осуждённые передвигаются без конвоя и отправляются ежедневно на работу в различные организации, а вечером возвращаются обратно. При этом некоторым осуждённым за хорошее поведение разрешают жить с семьями вне исправительного центра. Отсутствием охраны и воспользовались трое нарушителей в Нижнем Тагиле. Они совершили побег из исправительного центра, сломав решётку на окне.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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