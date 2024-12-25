Двух беглых осуждённых из уральской колонии поймали в Екатеринбурге, третьего – в Тагиле

«Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй – утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днём 25 декабря в г. Нижний Тагил. Сопротивления при задержании ни один из троих не оказал» , – уточнили в главке.

Там напомнили, что вечером 23 декабря трое осуждённых к принудительным работам самовольно покинули УФИЦ ГУФСИН России по Свердловской области. Они были объявлены в розыск. В ведомстве пояснили, что в исправительных центрах осуждённые передвигаются без конвоя и отправляются ежедневно на работу в различные организации, а вечером возвращаются обратно. При этом некоторым осуждённым за хорошее поведение разрешают жить с семьями вне исправительного центра. Отсутствием охраны и воспользовались трое нарушителей в Нижнем Тагиле. Они совершили побег из исправительного центра, сломав решётку на окне.