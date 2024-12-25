На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка
На Солнце произойдёт мощная вспышка высочайшего класса Х 25 декабря
В среду на Солнце может произойти мощная вспышка, которой учёные присваивают высочайший класс Х. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«За прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса. Порог уровня X может быть преодолён уже сегодня», — подчеркнули в сообщении.
Также специалисты отметили значительный рост фонового рентгеновского излучения Солнца и увеличение площади солнечных активных центров. По оценкам учёных, главные риски связаны с несколькими группами пятен, которым присвоены номера 3932 и 3933.
Институт прикладной геофизики сообщает, что 25 декабря на Солнце произошли три вспышки класса М. Одна из них была зафиксирована в группе пятен 3932.
Ранее стало известно, что метеозависимые люди не смогут расслабиться даже на Новый год, а всё из-за магнитных бурь, которые обрушатся на Землю 31 декабря. Особо чувствительные люди могут страдать из-за сильной головной боли на протяжении всех каникул.