На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка

В среду на Солнце может произойти мощная вспышка, которой учёные присваивают высочайший класс Х. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«За прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса. Порог уровня X может быть преодолён уже сегодня», — подчеркнули в сообщении.

Также специалисты отметили значительный рост фонового рентгеновского излучения Солнца и увеличение площади солнечных активных центров. По оценкам учёных, главные риски связаны с несколькими группами пятен, которым присвоены номера 3932 и 3933.

Институт прикладной геофизики сообщает, что 25 декабря на Солнце произошли три вспышки класса М. Одна из них была зафиксирована в группе пятен 3932.