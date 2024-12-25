Алкоголь и драки: 15% россиян хотя бы раз позорились на корпоративах
Опрос: Стыд за своё поведение на корпоративах испытывали 15% россиян
Большинство россиян (66%) в ходе опроса заявили, что в их компаниях планируется новогодний корпоратив. В каждой третьей организации участие в мероприятии считается обязательным, пишет «Газета.ru».
15% работников признались, что им было стыдно за своё поведение на корпоративе. Оставшиеся 75% заявили, что никогда не ощущали неловкости. 23% респондентов сказали, что их раздражают пьяные коллеги, а также официальная часть с речью руководства и конфликты, вплоть до драк. 63% сами планируют пить алкоголь.
Если бы россиянам пришлось выбирать между корпоративом и новогодней премией, 81% выбрало бы денежное вознаграждение. Несмотря на то, что такого выбора, как правило, нет, 82% респондентов ждут предновогоднего мероприятия с предвкушением.
Ранее в Госдуме предложили проводить корпоративы как семейные торжества. Ожидается, что присутствие супругов и детей улучшит отношения внутри компании. Предлагается не тратить много денег на гулянки, а приготовить всем вместе плов и найти другие варианты для веселья без особых вложений и длительных застолий.