Алкоголь и драки: 15% россиян хотя бы раз позорились на корпоративах

Большинство россиян (66%) в ходе опроса заявили, что в их компаниях планируется новогодний корпоратив. В каждой третьей организации участие в мероприятии считается обязательным, пишет «Газета.ru».

15% работников признались, что им было стыдно за своё поведение на корпоративе. Оставшиеся 75% заявили, что никогда не ощущали неловкости. 23% респондентов сказали, что их раздражают пьяные коллеги, а также официальная часть с речью руководства и конфликты, вплоть до драк. 63% сами планируют пить алкоголь.

Если бы россиянам пришлось выбирать между корпоративом и новогодней премией, 81% выбрало бы денежное вознаграждение. Несмотря на то, что такого выбора, как правило, нет, 82% респондентов ждут предновогоднего мероприятия с предвкушением.