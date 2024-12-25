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25 декабря, 14:26

Захарова оценила вбросы об отправке иностранных военных на Украину

Захарова: Вбросы об отправках иностранцев на Украину являются провокационными

Вбросы, которые касаются отправки иностранных контингентов на Украину и появляются в заголовках СМИ, являются провокационными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобная информация только обостряет обстановку вокруг украинского кризиса, которая сейчас и так достаточно накалённая. Захарова обратила внимание, что подобные разговоры ведутся на фоне всё более громких голосов, в том числе на Западе, об урегулировании конфликта.

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Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер в разговоре с Владимиром Зеленским намекнул на отправку военных инструкторов Соединённого Королевства на Украину. По его словам, в западных регионах Украины британцы вполне могли бы «передать свой профессионализм» бойцам ВСУ.

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Telegram / МИД РФ

Наталья Афонина
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