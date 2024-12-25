Захарова оценила вбросы об отправке иностранных военных на Украину

Вбросы, которые касаются отправки иностранных контингентов на Украину и появляются в заголовках СМИ, являются провокационными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобная информация только обостряет обстановку вокруг украинского кризиса, которая сейчас и так достаточно накалённая. Захарова обратила внимание, что подобные разговоры ведутся на фоне всё более громких голосов, в том числе на Западе, об урегулировании конфликта.