Вклад, акции или валюта: Куда вложить новогоднюю премию На этой неделе многие компании начали выплачивать новогодние премии. Куда можно вложить эти деньги, чтобы приумножить накопления? 25 декабря, 21:20 Экономисты рассказали, куда можно вложить новогоднюю премию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Будет ли падать доходность вкладов

На этой неделе сразу несколько банков заявили о снижении процентов по вкладам. Так они отреагировали на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Абсолютное большинство экономистов ждало повышения ставки, а некоторые даже стали повышать проценты по вкладам заранее, до решения ЦБ. На этом фоне решение снизить проценты выглядит вполне обоснованным, ведь повышены они были опережающими темпами. Ставка ЦБ осталась без изменения, соответственно, банки снижают и излишнюю доходность по вкладам. Тем не менее у многих возник вопрос, а не продолжится ли эта тенденция в дальнейшем и вообще, куда сейчас выгоднее всего вложить деньги.

— Увы, но из доступных опций самая интересная — только вклады. И если некоторые банки снизили ставки, пока всё равно ставки по ним выше доходности по акциям. Валюта тоже выглядит привлекательным активом, но вряд ли рубли «похудеют» на столько же, сколько можно заработать на вкладах, — считает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

По состоянию на 20 декабря 2024 года средняя доходность рублёвых депозитов на полгода составляла 22,47%, на год — 21,35%. После проведения заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в большинстве кредитных организаций, за редким исключением, ставки не снизили. Тем не менее исключать такой ход событий не стоит. По-прежнему ещё можно оформить вклад на месяц под 18% годовых, на полгода — под 24,19% без капитализации процентов. Такие цифры привёл руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

— На сегодняшний день самые выгодные валютные депозиты имеют максимальную ставку в 10% годовых для вложений в китайских юанях и 8,5% для вкладов в долларах и евро на срок от 3 до 6 месяцев, — добавил Николай Переславский.

По его словам, доходность акций успешных компаний составляет сейчас порядка 16–18%. На этом фоне вклады выглядят самым привлекательным вариантом для вложения денег.

Стоит ли покупать валюту

Ситуация с рублём остаётся нестабильной. В ближайшее время курс доллара, вероятнее всего, будет колебаться в диапазоне 98–110 рублей за доллар. Высокая волатильность на рынке сохранится, особенно в предновогодний период. Конец года традиционно считается слабым временем для рубля, поэтому значительного укрепления национальной валюты ожидать не стоит. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

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— Кроме того, инфляция продолжает расти. К концу года её уровень может приблизиться к 10%, по официальным данным, что также оказывает давление на курс рубля, — добавил Денис Астафьев.

При этом на валютном рынке волатильность может быть достаточно большой в зависимости от различных внешних факторов. В такой ситуации многие финансисты не рекомендуют делать ставку на иностранную валюту. В следующем году курс валют может двигаться в разном направлении и на таких вложениях можно как выиграть, так и потерять часть сбережений.

Куда можно вложить деньги, кроме вкладов

Сейчас экономика уже адаптировалась к новым реалиям, а её траектория развития более прогнозируема. На горизонте нескольких лет доходности по акциям обгонят ОФЗ и фонды денежного рынка. Однако в краткосрочной перспективе они более рискованны. Так охарактеризовал обстановку на фондовом рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

Он дал несколько рекомендаций, куда можно вложить новогоднюю премию. Один из вариантов — ОФЗ с фиксированной доходностью. ЦБ послал сигнал о том, что определённые успехи в борьбе с инфляцией достигнуты и дальнейшее повышение ставки может не потребоваться. На этом фоне привлекательными выглядят «длинные» облигации с фиксированной доходностью. Когда повышение ставки заканчивается, дисконт к номинальной стоимости облигации начинает резко сокращаться, что приносит дополнительную доходность, помимо купонов.

Кроме того, не утратили своей привлекательности и фонды денежного рынка. Их преимущество по сравнению с вкладами заключается в том, что доходность по ним близка к ключевой ставке, а деньги можно вывести в любой момент.

— Инфляция в РФ всё ещё остаётся достаточно высокой, и лучшей защитой от неё являются акции. Российские бумаги оценены достаточно дешёво по историческим меркам, а их дивидендные доходности при этом выше, чем даже в турбулентном 2022 году, — добавил Олег Решетников.

Авторы Нина Важдаева