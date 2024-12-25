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25 декабря, 14:32

Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на пять лет

Собянин: Средняя продолжительность жизни в Москве выросла с 74 до 79 лет

В Москве значительно увеличилась средняя продолжительность жизни граждан, а также снизилась смертность. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании с ежегодным отчётом перед Мосгордумой.

«Средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет, что вполне сопоставимо с ведущими городами мира», — сказал Собянин.

По словам мэра, росту поспособствовала большая системная работа, по результатам которой в Москве повысился комфорт медицинской помощи. Градоначальник отметил, что в столице удалось снизить смертность от самых распространённых онкологических, сердечно-сосудистых и других «социально значимых» заболеваний.

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Ранее сообщалось, что в России отдельно снизилась и детская смертность. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, благодаря различным национальным проектам, показатели за четыре года уменьшились на 25 процентов. Он добавил, что к 2030 году в РФ может увеличиться продолжительность жизни — до 78 лет. По последним данным, средняя продолжительность жизни в России 73,34 года.

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Life.ru

Наталья Афонина
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