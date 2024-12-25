Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на пять лет

В Москве значительно увеличилась средняя продолжительность жизни граждан, а также снизилась смертность. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании с ежегодным отчётом перед Мосгордумой.

«Средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет, что вполне сопоставимо с ведущими городами мира», — сказал Собянин.

По словам мэра, росту поспособствовала большая системная работа, по результатам которой в Москве повысился комфорт медицинской помощи. Градоначальник отметил, что в столице удалось снизить смертность от самых распространённых онкологических, сердечно-сосудистых и других «социально значимых» заболеваний.