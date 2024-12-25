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25 декабря, 14:29

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры в рамках акции «Ëлка желаний»

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова осуществила заветное желание юной москвички Веры, участвуя в общенациональном благотворительном проекте «Ëлка желаний». Главным презентом для девочки стало цифровое пианино.

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Встреча прошла в тёплой атмосфере, где выяснилось, что девочка мечтает ещё и о вазе — этот дополнительный подарок омбудсмен с радостью преподнесла юной гостье.

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

На праздничной встрече в Доме прав человека федеральный защитник выразила искренние пожелания благополучия, домашнего тепла и семейного счастья маленькой москвичке и ее близким. «В мире много отзывчивых сердец, готовых исполнять детские мечты», — отметила Москалькова.

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Юная гостья, пришедшая с мамой, кстати, проявила свои творческие таланты: подарила нарисованную собственноручно снегурочку, продекламировала стихотворение и порадовала присутствующих музыкальным номером. Правозащитник высоко оценила музыкальную одарённость девочки.

Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»
Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

А ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Алиханов примет участие в благотворительной инициативе «Ёлка желаний», взяв на себя обязательство осуществить мечты семерых детей. В их число входят юные Матвей и Владимир, проявляющие искренний интерес к отечественной промышленности — они грезят об экскурсиях на автомобилестроительное предприятие и завод «Метровагонмаш». А маленького Ярослава захватывает идея побывать на производстве, где создаются танки.

Николь Вербер
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