Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры в рамках акции «Ëлка желаний»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова осуществила заветное желание юной москвички Веры, участвуя в общенациональном благотворительном проекте «Ëлка желаний». Главным презентом для девочки стало цифровое пианино.

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Встреча прошла в тёплой атмосфере, где выяснилось, что девочка мечтает ещё и о вазе — этот дополнительный подарок омбудсмен с радостью преподнесла юной гостье.

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

На праздничной встрече в Доме прав человека федеральный защитник выразила искренние пожелания благополучия, домашнего тепла и семейного счастья маленькой москвичке и ее близким. «В мире много отзывчивых сердец, готовых исполнять детские мечты», — отметила Москалькова.

Москалькова исполнила мечту 7-летней Веры. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Юная гостья, пришедшая с мамой, кстати, проявила свои творческие таланты: подарила нарисованную собственноручно снегурочку, продекламировала стихотворение и порадовала присутствующих музыкальным номером. Правозащитник высоко оценила музыкальную одарённость девочки.