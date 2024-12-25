«Зарплату мамы» будут выдавать женщинам в российском регионе

В 2025 году в Мурманской области начнут платить «зарплату мамы» за второго ребёнка. На данный момент программа действует на первого ребёнка — до достижения полутора лет матери получают ежемесячно 17 тысяч рублей.

«Со следующего года мы запускаем проект «Зарплаты мамы» на второго ребёнка. Там будет ограничение по нуждаемости, но этот механизм даст дополнительный стимул», — передаёт слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Daily Карелия.

Размер выплат ещё неизвестен, но обсуждения уже ведутся.