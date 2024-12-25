Россиянка чуть не потеряла ногу из-за укуса крохотной мошки

Женщина чуть не лишилась ноги после укуса мошки в Подмосковье. У неё образовалась глубокая язва на голени. 45-летняя женщина обратилась в Орехово-Зуевскую больницу с жалобами на боль, тяжесть в ногах, а также сочащуюся и незаживающую язву на голени. Пациентка рассказала, что рана появилась три месяца назад в том месте, куда накануне её укусила мошка.

Язва не заживала три месяца. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Выяснилось, что женщина страдает хроническим варикозом, из-за чего и могли возникнуть серьёзные осложнения. При данном патологическом процессе вылечить трофические язвы невозможно. Поэтому хирурги удалили повреждённые поверхностные вены на ноге женщины, а через месяц пересадили на открытую рану фрагмент здоровой кожи с бедра.

«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. Варикоз приводит к появлению осложнений при многих заболеваниях», — сообщили в пресс-службе больницы.

Восстановление прошло успешно, пациентку уже выписали домой. Нога её больше не беспокоит, рана зажила полностью.