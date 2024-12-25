Мамам и папам рассказали, в каком возрасте ребёнок должен узнать правду про Деда Мороза
Педагог Подсухина: К 10 годам ребёнок обычно понимает, что Деда Мороза нет
Практически все дети до определённого возраста верят в существование Деда Мороза и других сказочных существ, и эту веру родителям ни в коем случае нельзя разрушать. Об этом заявила педагог Виктория Подсухина.
По её словам, воображение играет одну из ключевых ролей в психологическом и эмоциональном развитии ребёнка. Любая сказка помогает детям учится отличать добро от зла и реальность от фантазии. Кроме того, сказочные и мифические существа являются частью того или иного культурного кода, который важен для понимания прошлого и традиций народа.
Однако в возрасте примерно 10 лет приходит осознание, что Деда Мороза на самом деле нет, а всё это время подарки дарили либо переодетые родители, либо актёры. Тогда мамам и папам следует раскрыть ребёнку правду, откуда берутся подарки и кто теперь их будет дарить.
«В тот момент, когда ребёнок приходит к родителям со своими сомнениями, им важно быть максимально честными и вместе с ребёнком порассуждать на эту тему», — отметила педагог в беседе с «Газетой.ru».
Ранее психолог объяснила родителям, почему важно писать письма Деду Морозу. Во-первых, это хороший шанс мамам и папам узнать получше своих детей, о чём они мечтают или чего боятся. Кроме того, это учит малышей формировать свои желания и понимать, чего они на самом деле хотят. Детей не стоит ограничивать в подарках, но если они просят что-то дорогое или слона, то следует объяснить, что дедушке такое не под силу. Также можно вступить в переписку с ребёнком от имени Деда Мороза и договориться с ним о чём-то другом.
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