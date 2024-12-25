В Тольятти школьник принёс на урок флаг Российской Империи и стал «нацистом»

В школе Тольятти произошёл конфликт из-за флага Российской Империи. Ученика, который принёс на урок символ государства, обвинили в нацизме. Об этом сообщает kp.ru.

Конфликт развернулся после того, как учитель истории задал детям задание принести на урок национальные флаги. Один из школьников явился на занятие с символом Российской империи. Учителя, директор и завучи посчитали поступок мальчика оскорбительным, поэтому причислили его к нацистам, а после вызвали его маму в школу для профилактической беседы.

Женщина пришла в школу, где ей заявили, что она сына вырастила националистом. При этом объяснять, что флаг Российской Империи не запрещён — как и знак коловрата — было бесполезно. Педагоги настаивали, что такому флагу не место в школе.

«Почему нет? Это флаг Древней Руси, на нём славянский символ. Этот флаг мой сын купил в свободной продаже. Почему вы мне звоните и говорите, что мой сын нацист?» — недоумевает женщина.

Ситуацией заинтересовался СК по Самарской области, который уже начал проверку. По её результатам будет принято решение о дальнейших мерах.