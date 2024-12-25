Останки убитого в 2004 году журналиста нашли в Петербурге по наводке «кровавого» полковника
В Петербурге нашли останки убитого в 2004 году журналиста Максимова
Максим Максимов. Обложка © Союз журналистов Петербурга и Ленобласти
В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, который был убит в 2004 году, в преступлении недавно сознался бывший сотрудник милиции, полковник Михаил Смирнов. Об этом сообщает СК России, подчёркивая, что расследование не прекращалось все эти годы.
«В ходе проведения следственных действий бывший сотрудник милиции Михаил Смирнов дал показания по обстоятельствам совершения совместно с другим лицом убийства журналиста. Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов», — сказано в тексте.
Убийца признался, что тело журналиста отвезли в лес на служебной машине и закопали недалеко от трассы «Скандинавия». Полковник показал оперативникам «могилу».
Напомним, в Санкт-Петербурге полковник МВД в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, который пропал в 2004 году. Корреспондент занимался расследованием коррупции в регионе, в том числе с участием Смирнова, который в то время возглавлял антикоррупционный отдел Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу. По словам подозреваемого, один из его сообщников предложил Максимову встретиться под надуманным предлогом. Когда журналист вошёл в помещение, на него напали Смирнов и его трое подельников. Максимова задушили, а тело вывезли на служебной машине в лес и закопали.