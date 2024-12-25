Останки убитого в 2004 году журналиста нашли в Петербурге по наводке «‎кровавого» полковника

В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, который был убит в 2004 году, в преступлении недавно сознался бывший сотрудник милиции, полковник Михаил Смирнов. Об этом сообщает СК России, подчёркивая, что расследование не прекращалось все эти годы.

Напомним, в Санкт-Петербурге полковник МВД в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, который пропал в 2004 году. Корреспондент занимался расследованием коррупции в регионе, в том числе с участием Смирнова, который в то время возглавлял антикоррупционный отдел Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу. По словам подозреваемого, один из его сообщников предложил Максимову встретиться под надуманным предлогом. Когда журналист вошёл в помещение, на него напали Смирнов и его трое подельников. Максимова задушили, а тело вывезли на служебной машине в лес и закопали.