Захарова: Генерал Кириллов мешал многим на Западе, разоблачая их преступления
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
Убитый в Москве начальник Войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов стал препятствием для многих на Западе, разоблачая их злодеяния и преступления. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью радиостанции Sputnik.
Она подчеркнула, что Игоря Кириллова убили в результате тщательно спланированного теракта, у которого есть исполнители и заказчики.
«Этот теракт выгоден тем, кто получает прямую пользу от его смерти, ведь он мешал многим на Западе, предоставляя доказательства их преступных действий», — отметила спикер МИДа.
Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит рано утром 17 декабря в результате теракта на юго-востоке Москвы. На следующий день правоохранительные органы задержали исполнителя — уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова, который на допросе признался, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч за выполнение задания. Ранее Мария Захарова отметила, что теракт против Кириллова нельзя оправдать ссылками на юридические решения Украины.