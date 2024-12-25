Убитый в Москве начальник Войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов стал препятствием для многих на Западе, разоблачая их злодеяния и преступления. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью радиостанции Sputnik.

Она подчеркнула, что Игоря Кириллова убили в результате тщательно спланированного теракта, у которого есть исполнители и заказчики.