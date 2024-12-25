Прятала в трусах: Уральская блогерша обнесла ювелирный магазина на 34 млн

Блогерша из Невьянска, учащая подписчиков зарабатывать деньги, обворовала ювелирный магазин, в котором работала продавцом. План Анны был до неприличия прост: награбленное она прятала не в сейфы или банковские ячейки, а в нижнее бельё, после чего несла в ломбард и продавала. Хозяйка магазина с драгметаллами рассказала URA.ru, что общая сумма ущерба составила 34 млн рублей.

«Аня трудилась в моём магазине «Изумруд», была продавцом, но я доверяла ей и считала фактически своим заместителем. Она не просто продавала товар, но и проводила ревизии. В 2023 году бухгалтер сообщила мне, что в магазине большая недостача — не соответствовали три тысячи наименований. Мы начали проверку, отсмотрели камеры видеонаблюдения и были шокированы: Аня крала украшения!» — поведала Белова.

За то, что Анна, не стесняясь камер, вскрывала витрины, прятала в трусы и лифчик украшения и несла их на продажу, суд приговорил её к 4 годам условно.

Знакомые рассказали, что сама похитительница позиционировал себя как блогер — учила подписчиков искать правильный источник дохода и брать от жизни максимум. Ещё дамочка пиарила собственные обучающие курсы, как заработать первый миллион, занималась рекламой одежды, делилась фотографиями из путешествий.

Коллеги давно заподозрили неладное, ведь на зарплату продавца Одинаева умудрялась разъезжать по разным городам и странам, проводила вечера в дорогих ресторанах. В кражах воровка созналась лишь частично — она уверяла, что сумма ущерба намного меньше и скромнее, а оправдаться блогерша попыталась болезнью матери и тяжёлым материальным положением в семье. Правда, в дружеских беседах привыкшая к шику Анна призналась, что её влиятельный муж всё разрулит.

«Так оно и вышло! На прошлой неделе суд посчитал её виновной лишь в тех кражах, которые попали на видео, хотя в дело вложен список утерянных изделий и все три копии её расписок, где она соглашается с 34 миллионами. Ей дали четыре года условно, также она должна возместить ущерб 6,7 млн рублей. Все, кто знаком с ситуацией, были в шоке! Мы будем подавать апелляцию», — заявила владелица ювелирки.

Пострадавшая намерена обжаловать решение суда, так как считает наказание слишком ничтожным по сравнению с масштабом катастрофы.