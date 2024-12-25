Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 18:05

Похищение Нового года по-башкирски: Уфимка «со спичками» поиграла с новогодней мишурой в подъезде

В Уфе женщина подожгла мишуру в украшенном к Новому году подъезде

Подозрительная жительница Уфы устроила новогодний протест — она вышла в подъезд собственного дома и несколько раз подожгла развешенную на стенах и дверях мишуру, чтобы потом её потушить.

Хулиганство дамочки попало на камеры, расставленные в подъезде, а после и в Сеть. На протяжении некоторого времени вполне себе приличная женщина зажигалкой устраивала мини-пожары на украшениях и тут же тушила их. Зачем — загадка. То ли ей очень нравились острые ощущения, то ли запах палёной мишуры. Ясно лишь одно — Гринч уж среди нас.

Дама жгла всю мишуру в подъезде. Видео © Telegram / Как в Волгу глядели

5 ритуалов, чтобы очистить дом от злых духов до 31 декабря и начать новый, 2025 год с чистого листа
5 ритуалов, чтобы очистить дом от злых духов до 31 декабря и начать новый, 2025 год с чистого листа

Огоньки гирлянд, бенгальские огни — как и мишура — стали неотъемлемой частью Нового года, но они могут таить в себе опасность. Офтальмолог ранее предупредила, что из-за неправильного использования пиротехники и прочих горящих праздничных символов можно испортить зрение.

Обложка ©

Telegram / Как в Волгу глядели

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новый год
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar