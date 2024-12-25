Похищение Нового года по-башкирски: Уфимка «со спичками» поиграла с новогодней мишурой в подъезде
В Уфе женщина подожгла мишуру в украшенном к Новому году подъезде
Подозрительная жительница Уфы устроила новогодний протест — она вышла в подъезд собственного дома и несколько раз подожгла развешенную на стенах и дверях мишуру, чтобы потом её потушить.
Хулиганство дамочки попало на камеры, расставленные в подъезде, а после и в Сеть. На протяжении некоторого времени вполне себе приличная женщина зажигалкой устраивала мини-пожары на украшениях и тут же тушила их. Зачем — загадка. То ли ей очень нравились острые ощущения, то ли запах палёной мишуры. Ясно лишь одно — Гринч уж среди нас.
Дама жгла всю мишуру в подъезде. Видео © Telegram / Как в Волгу глядели
Огоньки гирлянд, бенгальские огни — как и мишура — стали неотъемлемой частью Нового года, но они могут таить в себе опасность. Офтальмолог ранее предупредила, что из-за неправильного использования пиротехники и прочих горящих праздничных символов можно испортить зрение.
Telegram / Как в Волгу глядели