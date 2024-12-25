В Москве тренеру по вольной борьбе дали 9 лет заключения за финансирование ИГ*

В ходе судебного разбирательства, проходившего в стенах 2-го Западного окружного военного суда, был вынесен приговор, согласно которому Алишери Исмадзоду, являвшемуся наставником молодых спортсменов в составе юношеской сборной Москвы и России по вольной борьбе, приговорён к 9 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении противоправных действий, связанных с финансированием террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

Помимо тюремного заключения, суд постановил взыскать со спортсмена денежный штраф в размере 400 000 рублей. Изначально срок заключения будет отбываться в тюрьме в течение 3 лет, после чего Исмадзоду предстоит провести остаток наказания в колонии строгого режима.

Представитель государственного обвинения в ходе прений сторон ходатайствовала о назначении подсудимому более сурового наказания в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 000 рублей. Тем не менее, осуждённый не признал свою вину и настаивал на том, что не обладал информацией о причастности получателя денежных средств к террористической организации, поскольку возвращал ему долг. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с банковской карты спортсмена на счёт террориста было осуществлено два транша на общую сумму 9 000 рублей.