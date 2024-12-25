Водитель на УАЗе влетел в здание военкомата в Гусь-Хрустальном и поджёг машину

Водитель внедорожника протаранил забор и врезался в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный, а затем поджëг свой автомобиль. Как пришет SHOT, предварительно, он стал жертвой украинских мошенников.

Всё произошло вечером 25 декабря, когда 50-летний мужчина за рулëм УАЗ «Патриот» целенаправленно снëс ворота забора и влетел в двери главного входа здания бывшего военного комиссариата. После этого он выбрался из машины, поджëг еë и попытался скрыться, однако был оперативно задержан полицейскими.

Горящий автомобиль в здании военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Видео © SHOT

Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро потушили возгорание. Подозреваемый в данный момент общается со следователями и даёт показания.