Банкир из КНР настоял на расставании сына с девушкой, а затем женился на ней сам

Банкир из Китая Лю Ляньгэ оказался в центре скандала после того, как женился на бывшей девушке своего сына, что стало причиной серьёзных психических проблем у молодого человека. Согласно публикации в South China Morning Post, история личной жизни экс-главы Банка Китая привлекла к себе внимание общественности на фоне скандала из-за взяточничества.

Журналисты сообщают, что Лю неоднократно менял жён — всего он был женат четыре раза. Однако наибольшее возмущение вызвал его последний брак. Сначала он заставил сына расстаться с возлюбленной, заявив, что она не соответствует «статусу семьи». Через несколько месяцев он сам вступил в отношения с этой девушкой, что стало для сына шоком и привело к развитию у него хронической депрессии.

Лю Ляньгэ приговорён к смертной казни. Фото © Х / People's Daily, China

Также Лю Ляньгэ был признан виновным в коррупции, взяточничестве и незаконной выдаче кредитов. Суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, с возможной заменой наказания на пожизненное заключение. Кроме того, его пожизненно лишили политических прав и постановили конфисковать все незаконно нажитые активы.