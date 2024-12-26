Водитель такси въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке на Рождество

ЧП с участием автомобиля такси произошло на Геральд-сквер в Нью-Йорке на Рождество. Машина наехала на людей, предварительно, у водителя случился сердечный приступ. Как пишет газета New York Post, пострадали шесть человек.

«Как минимум шесть человек пострадали после того, как такси врезалось в пешеходов на площади Геральд-сквер рядом с универмагом Macy's», — заявил источник издания.

Среди раненых — три человека, которых увезли с места в больницу, в том числе девятилетний ребёнок. Ещё троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Полиция до сих пор ведёт осмотр места случившегося. По предварительным данным, это была случайная авария. Все пострадавшие, по поступающим данным, оказались без серьёзных увечий.