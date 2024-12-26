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26 декабря, 00:41

МВД Сирии заявило о гибели 14 силовиков, попавших в засаду в Тартусе

Сирийские силы безопасности, преследуя сторонников предыдущего правительства, в городе Тартус на побережье Средиземного моря в 220 км от Дамаска попали в засаду. В результате атаки погибли 14 сотрудников МВД. Об этом заявил агентству SANA министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

«Во время операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом наши сотрудники правоохранительных органов попали в подготовленную засаду, устроенную вооружёнными лицами. Вследствие этого 14 силовиков погибли, а 10 получили ранения», — сказал глава министерства.

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Министр подчеркнул, что власти приложат все возможные усилия для сохранения стабильности и мира в обществе. Силовики намерены жёстко ответить на все попытки покушения на безопасность Сирии, добавил министр.

Ранее в Дамаске в результате обстрела террористами погиб технический сотрудник иранского посольства. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выразил соболезнования его семье и всем гражданам страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Лия Мурадьян
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