МВД Сирии заявило о гибели 14 силовиков, попавших в засаду в Тартусе

Сирийские силы безопасности, преследуя сторонников предыдущего правительства, в городе Тартус на побережье Средиземного моря в 220 км от Дамаска попали в засаду. В результате атаки погибли 14 сотрудников МВД. Об этом заявил агентству SANA министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

«Во время операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом наши сотрудники правоохранительных органов попали в подготовленную засаду, устроенную вооружёнными лицами. Вследствие этого 14 силовиков погибли, а 10 получили ранения», — сказал глава министерства.

Министр подчеркнул, что власти приложат все возможные усилия для сохранения стабильности и мира в обществе. Силовики намерены жёстко ответить на все попытки покушения на безопасность Сирии, добавил министр.