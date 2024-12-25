Эрдоган объявил курдским формированиям «похоронный» ультиматум

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена покончить с деятельностью «террористических сепаратистских организаций в Сирии», которые должны либо сложить оружие, либо быть уничтожены. С такими словами он обратился к депутатам от правящей Партии справедливости и развития.

«Мы решительно настроены на уничтожение террористических группировок в Сирии, особенно ИГИЛ* и Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции), которые представляют угрозу для выживания наших стран. Они либо добровольно откажутся от оружия, либо будут уничтожены вместе с ним на сирийской земле. Мы намерены ликвидировать силы, которые пытается создать стену ненависти между нами и нашими курдскими братьями», — приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Он подчеркнул, что Турция — единственный член НАТО, который ведет активные боевые действия против террористов в Сирии, в связи с чем Анкара «не позволит себя ограничивать в этом вопросе».

«Наша главная цель — обеспечить мир, спокойствие и стабильность в нашем регионе, начиная с Сирии. Для других безопасность и стабильность Сирии могут быть второстепенными. Однако мы не можем так думать, так как у нас с Сирией 900-километровая граница», — добавил он.

Ранее стало известно, что Эрдоган задумал присоединить к Турции пять городов Сирии: это Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка. Свои намерения он объяснил тем, что в прошлом эти города находились под властью Османской империи.