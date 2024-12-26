Ничего страшного не будет: Эндокринолог призвала дать детям наесться сладким в Новый год

В новогодние праздники не стоит строго ограничивать детей в сладостях. Детский эндокринолог Юлия Сидорова рассказала Life.ru о безопасном количестве лакомств, которые можно позволить растущему организму в период зимних каникул.

«Ничего страшного не случится, если ваш ребёнок в течение нескольких дней наестся новогодних конфет. Это подарит ему хорошие эмоции и не приведёт к тому, что он будет считать вкусности запретным плодом», — говорит специалист.

По словам Сидоровой, Новый год с детства ассоциируется со сладкими подарками. Однако тяга к сладкому у детей может быть следствием строгих ограничений. Кроме того, скука и одиночество могут привести к тому, что дети будут искать утешение в сладостях.

«Когда родители запрещают есть конфеты, говоря: «Это плохо, вредно», они лишь усиливают интерес ребёнка к ним. Тем самым одна сладость даётся строго под выдачу раз в неделю, что неэффективно», — отмечает Сидорова.

Запреты вызывают большой стресс и могут привести к расстройству пищевого поведения, предупреждает врач. Вместо этого она рекомендует сбалансировать питание уже в 2025 году. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять менее 10% свободных сахаров от суточного калорийного рациона. Это поможет поддерживать здоровье и снизить риск хронических заболеваний. Но на новогодних каникулах важно не переживать из-за увеличения потребления сладостей. Позвольте детям наслаждаться праздником и создавайте положительные ассоциации с новогодними каникулами, чтобы избежать конфликтов и недопонимания в будущем.

«Регулировать количество сладостей можно после праздников, когда соблазнов станет меньше», — добавила Сидорова.