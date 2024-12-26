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Регион
26 декабря, 01:38

Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия Украине

Президент США Джо Байден дал указание Министерству обороны наращивать поставки оружия Украине, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я распорядился, чтобы Пентагон усилил отправку вооружений на Украину. США продолжат без устали работать над усилением обороноспособности Украины», — заявил Байден.

Он также отметил, что за последние месяцы Вашингтон передал украинской армии сотни ракет для противовоздушной обороны, а новые отправки не заставят себя ждать.

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Стоит подчеркнуть, что срок пребывания Байдена на посту президента завершится в январе 2025 года. Инаугурация кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах, запланирована на 20 января.

Ранее стало известно, что Байден и Энтони Блинкен с осени 2020 года активно готовили Владимира Зеленского к возможной конфронтации с Россией. Они оказывали поддержку киевскому лидеру в его стремлениях сохранить власть для реализации своих планов.

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X / President Biden

Лия Мурадьян
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