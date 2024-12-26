Life.ru узнал, сколько россиян будут работать в Новый год, а сколько просто его проспят

Для большинства россиян Новый год остаётся семейным праздником, который они намерены встретить дома в кругу близких. Однако часть людей отметят приближающийся праздник в гостях у друзей.

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», в гости отправятся 10% участников опроса, в котором приняли участие свыше 3500 россиян из всех регионов страны. Ещё 8% респондентов планируют работать или подрабатывать в новогоднюю ночь, 6% выбрали поездку за город или отдых на природе, а 3% намерены отправиться в путешествие. Менее популярным вариантом оказалось празднование в ресторане: его выбрал лишь 1% опрошенных.

При этом 10% россиян пока не определились со своими планами, а 11% вообще не отмечают этот праздник и предпочитают спать в новогоднюю ночь.