Life.ru узнал, сколько россиян будут работать в Новый год, а сколько просто его проспят
Опрос: Большинство россиян будут встречать Новый год дома с семьёй
Празднование Нового года. Обложка © freepik / prostooleh
Для большинства россиян Новый год остаётся семейным праздником, который они намерены встретить дома в кругу близких. Однако часть людей отметят приближающийся праздник в гостях у друзей.
Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», в гости отправятся 10% участников опроса, в котором приняли участие свыше 3500 россиян из всех регионов страны. Ещё 8% респондентов планируют работать или подрабатывать в новогоднюю ночь, 6% выбрали поездку за город или отдых на природе, а 3% намерены отправиться в путешествие. Менее популярным вариантом оказалось празднование в ресторане: его выбрал лишь 1% опрошенных.
При этом 10% россиян пока не определились со своими планами, а 11% вообще не отмечают этот праздник и предпочитают спать в новогоднюю ночь.
Ранее экскурсовод развеяла главный миф о загадывании желания на Новый год. Как оказалось, 12 ударов отсчитывают минуту уже после полуночи следующего года. А значит те, кто обдумывает все свои хотелки в этот период времени — уже опоздали. В идеале, загадать желание надо успеть, пока говорит президент.