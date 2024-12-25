Салют на Новый год в Подмосковье: Появился список мест, где будут запускать фейерверки

Во многих городах России официально отказались от фейерверков в новогоднюю ночь. Однако жителям страны не запретили самостоятельно покупать пиротехнику, чтобы устроить себе праздник. Не упустят веселья и некоторые частные организации Подмосковья. Наблюдать, как небо окрасят сразу тысячи ярких огоньков, можно будет сразу на нескольких площадках в Балашихе, пишет интернет-издание Regions.ru.

В частности, запускать новогодний салют во время боя курантов будут в микрорайоне Южный, возле дома № 5 на улице Некрасова. Увидеть красочное зрелище в полночь можно будет и у Ледового дворца «Арена Балашиха» в северо-западной части города. Зоны для запуска салютов оборудуют за домом № 128 в квартале Абрамцево, возле КДЦ «Заря», у сельских центров культуры «Рассвет» и «Радуга».

Специальные площадки появятся также у берегов русла реки Серебрянки в округе Пушкино и в пойме реки Учи в микрорайоне Клязьма. Запускать салюты будут в микрорайоне Звягино — на пустыре по улице Куйбышева.