Салют на Новый год в Подмосковье: Появился список мест, где будут запускать фейерверки
Салют в Новый год в Подмосковье запустят на нескольких локациях
Во многих городах России официально отказались от фейерверков в новогоднюю ночь. Однако жителям страны не запретили самостоятельно покупать пиротехнику, чтобы устроить себе праздник. Не упустят веселья и некоторые частные организации Подмосковья. Наблюдать, как небо окрасят сразу тысячи ярких огоньков, можно будет сразу на нескольких площадках в Балашихе, пишет интернет-издание Regions.ru.
В частности, запускать новогодний салют во время боя курантов будут в микрорайоне Южный, возле дома № 5 на улице Некрасова. Увидеть красочное зрелище в полночь можно будет и у Ледового дворца «Арена Балашиха» в северо-западной части города. Зоны для запуска салютов оборудуют за домом № 128 в квартале Абрамцево, возле КДЦ «Заря», у сельских центров культуры «Рассвет» и «Радуга».
Специальные площадки появятся также у берегов русла реки Серебрянки в округе Пушкино и в пойме реки Учи в микрорайоне Клязьма. Запускать салюты будут в микрорайоне Звягино — на пустыре по улице Куйбышева.
В Красногорске на фейерверк можно будет полюбоваться на автомобильной стоянке СК «Академия хоккея им. В.В. Петрова», ярмарочной площади у Дома культуры «Подмосковье» и Живописной набережной в микрорайоне Павшинская Пойма. Жителям Красноармейска следует посетить площадку возле дома № 8 на проспекте Испытателей, где также в новогоднюю ночь будет шумно и красочно.
Ранее представители общественного движения «Ветераны России» выступили с идеей запретить запуск салютов в новогоднюю ночь. Авторы обращения подчеркнули неуместность массовых гуляний на фоне текущей геополитической обстановки в стране и в мире. Пиротехника может напугать людей, которые могут принять взрывы салютов за сигналы воздушной тревоги. Несмотря на недовольство общественников, в Госдуме отказались исполнять роль Гринчей и красть у народа праздничное настроение, неотъемлемым атрибутом которого являются салюты. Но в некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге и в Москве, местные власти приняли самостоятельное решение об отмене общегородских салютов.