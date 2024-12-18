Власти Петербурга отказались запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Петербуржцев и гостей города предупредили, что власти Северной столицы не будут запускать фейерверки на Новый год. Траты на этот вид развлечения не были включены в праздничную программу, заявил глава городского комитета по культуре Фёдор Болтин.

«В этом году организаторы мероприятий не предусмотрели в своих программах фейерверки в новогоднюю ночь. С учётом опыта последних лет, этот вопрос и не поднимался со стороны жителей города», — цитирует его 78.ru.