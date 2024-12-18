Власти Петербурга отказались запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Петербуржцев и гостей города предупредили, что власти Северной столицы не будут запускать фейерверки на Новый год. Траты на этот вид развлечения не были включены в праздничную программу, заявил глава городского комитета по культуре Фёдор Болтин.
«В этом году организаторы мероприятий не предусмотрели в своих программах фейерверки в новогоднюю ночь. С учётом опыта последних лет, этот вопрос и не поднимался со стороны жителей города», — цитирует его 78.ru.
Ранее общественники выступили против продажи пиротехники, в том числе и фейерверков, в приграничных районах, где ведётся СВО, а также в центральной части страны. Они считают, что массовое использование пиротехники может привести к проблемам и восприниматься населением как сигнал о ЧС или воздушная тревога. У этой идеи нашлись как сторонники, так и противники. Например, в Госдуме призвали лишить россиян фейерверков в новогоднюю ночь — значит поступить, как Гринч, который украл у людей Рождество.
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