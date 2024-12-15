Жгите безопасно: Россиянам рассказали о выборе фейерверков

Выбор фейерверков для новогоднего торжества может быть захватывающим процессом, но при этом нужно учитывать безопасность и качество продукции. РИА «ФедералПресс» подготовило несколько советов, которые помогут правильно выбрать пиротехнические изделия.

«На мощность и продолжительность салюта влияют калибр зарядов, их число и интервалы времени между ними. Чем больше, тем сильнее, разнообразнее и дольше будет гореть фейерверк», — выяснили в издании.