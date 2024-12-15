Жгите безопасно: Россиянам рассказали о выборе фейерверков
РИА «ФедералПресс»: На мощность и продолжительность салюта влияет калибр зарядов
Выбор фейерверков для новогоднего торжества может быть захватывающим процессом, но при этом нужно учитывать безопасность и качество продукции. РИА «ФедералПресс» подготовило несколько советов, которые помогут правильно выбрать пиротехнические изделия.
«На мощность и продолжительность салюта влияют калибр зарядов, их число и интервалы времени между ними. Чем больше, тем сильнее, разнообразнее и дольше будет гореть фейерверк», — выяснили в издании.
Также россиян призвали уточнять тип визуальных эффектов, их очерёдность и цвет. Разумеется, приобретать пиротехнические средства следует только в специализированных магазинах. И лучше всего проверять сертификаты качества. А при покупке хлопушек для использования в помещении, важно обращать внимание, есть ли на упаковке соответствующая маркировка.
Ранее в Госдуме захотели запретить запускать салюты во дворах. Кроме того, в России выступили против продажи фейерверков во время СВО. К слову, идея запретить фейерверки на Новый год до конца спецоперации уже нашла одобрение. Тем не менее, в ГД отказались лишать граждан фейерверков в новогоднюю ночь.
Kandinsky 3.1 / Life.ru