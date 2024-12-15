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Регион
15 декабря, 09:45

Жгите безопасно: Россиянам рассказали о выборе фейерверков

РИА «ФедералПресс»: На мощность и продолжительность салюта влияет калибр зарядов

Выбор фейерверков для новогоднего торжества может быть захватывающим процессом, но при этом нужно учитывать безопасность и качество продукции. РИА «ФедералПресс» подготовило несколько советов, которые помогут правильно выбрать пиротехнические изделия.

«На мощность и продолжительность салюта влияют калибр зарядов, их число и интервалы времени между ними. Чем больше, тем сильнее, разнообразнее и дольше будет гореть фейерверк», — выяснили в издании.

Также россиян призвали уточнять тип визуальных эффектов, их очерёдность и цвет. Разумеется, приобретать пиротехнические средства следует только в специализированных магазинах. И лучше всего проверять сертификаты качества. А при покупке хлопушек для использования в помещении, важно обращать внимание, есть ли на упаковке соответствующая маркировка.

Россияне отказались от фейерверков на Новый год и переключились на мощные салюты
Россияне отказались от фейерверков на Новый год и переключились на мощные салюты

Ранее в Госдуме захотели запретить запускать салюты во дворах. Кроме того, в России выступили против продажи фейерверков во время СВО. К слову, идея запретить фейерверки на Новый год до конца спецоперации уже нашла одобрение. Тем не менее, в ГД отказались лишать граждан фейерверков в новогоднюю ночь.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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