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Регион
26 декабря, 02:43

Apple объяснила требованиями российского законодательства удаление сервисов VPN

Приложение VPN на телефоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Приложение VPN на телефоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Компания Apple удаляет VPN-сервисы и приложения СМИ из российского App Store, стремясь соблюдать местное законодательство. Об этом в корпорации объяснили в ответ на запрос организации «Репортёры без границ», пишет РБК.

Представитель компании отметил, что несоблюдение законов РФ может угрожать работе магазина приложений и доступности контента компании в стране. При этом Apple подчеркнула, что Правительство США поддерживает предоставление российским гражданам услуг связи, считая это важным шагом для поддержания демократических принципов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Apple удалила из App Store 25 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Среди них NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.

Артём Гапоненко
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