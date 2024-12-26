Apple объяснила требованиями российского законодательства удаление сервисов VPN
Приложение VPN на телефоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos
Компания Apple удаляет VPN-сервисы и приложения СМИ из российского App Store, стремясь соблюдать местное законодательство. Об этом в корпорации объяснили в ответ на запрос организации «Репортёры без границ», пишет РБК.
Представитель компании отметил, что несоблюдение законов РФ может угрожать работе магазина приложений и доступности контента компании в стране. При этом Apple подчеркнула, что Правительство США поддерживает предоставление российским гражданам услуг связи, считая это важным шагом для поддержания демократических принципов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Apple удалила из App Store 25 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Среди них NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.