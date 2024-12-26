Apple объяснила требованиями российского законодательства удаление сервисов VPN

Компания Apple удаляет VPN-сервисы и приложения СМИ из российского App Store, стремясь соблюдать местное законодательство. Об этом в корпорации объяснили в ответ на запрос организации «Репортёры без границ», пишет РБК.

Представитель компании отметил, что несоблюдение законов РФ может угрожать работе магазина приложений и доступности контента компании в стране. При этом Apple подчеркнула, что Правительство США поддерживает предоставление российским гражданам услуг связи, считая это важным шагом для поддержания демократических принципов.