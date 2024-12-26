Нутрициолог назвала топ фруктов и ягод для новогодних салатов, которые помогут похудеть

Впереди Новый год и праздничные застолья, которые не обходятся без салатов. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru рассказала, что обязательный новогодний атрибут — это фрукты, которые можно добавлять в разные блюда.

Я бы начала с ананаса, потому что в нём много всего того, что делает его полезным. Ананасы, яблоки, грейпфруты, киви, апельсины, мандарины, лимоны, айва, папайя и манго – те фрукты, добавив которые в любой абсолютно салат, в любое блюдо или просто поставив на стол, помогут вам не набрать лишних килограмм. Лариса Никитина Нутрициолог

Согласно исследованиям, половинка грейпфрута, съеденная перед основным приёмом пищи, помогает эффективнее худеть и улучшает толерантность к глюкозе, а это самое главное. По данным нутрициолога, любой кислый фрукт помогает лучше расщеплять жиры и крахмалы, и способствует лучшему пищеварению. Несколько долек грейпфрута перед основным приёмом пищи помогут снизить эффект от салатов или горячего.

Можно ещё рекомендовать апельсин — в нём не очень много калорий относительно других фруктов. Кроме антиоксидантных свойств за счёт витамина С, апельсины помогают организму усваивать железо, укреплять иммунную систему. И очень удобно добавлять их в воду. Для этого также подойдёт ломтик лимона.

Ещё эксперт рекомендует грушу. Она содержит нерастворимую клетчатку. Фрукт можно использовать как основу для соуса, либо на гарнир. Помогут также клубника и малина. В малине мало сахара. Несмотря на то, что она сладкая, в ней всего 4,5 грамма сахара на 100 грамм. И много витамина С. Также в малине содержится очень много антиоксидантов. В клубнике тоже содержится мало сахара и она повышает уровень хорошего холестерина и может снижать кровяное давление.

«Поэтому ещё раз подчеркну, что если вы хотите приготовить какие-то блюда или просто положить на стол фрукты, лучшим будет, если расположить в порядке полезности, это грейпфрут, апельсины, лимоны, лайм, киви и ягоды, клубнику и малину. Всё остальное по вашему желанию. И самое главное правило – постарайтесь не переедать, не употреблять газированных напитков и не перебирать с алкоголем», — подвела итог Никитина.