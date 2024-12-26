Украина установила нулевые квоты на экспорт соли, угля и природного газа

Кабинет министров Украины утвердил новый перечень товаров, экспорт и импорт которых будут подлежать лицензированию и квотированию на 2025 год. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, установлены «нулевые квоты» на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, а также отходов и лома драгоценных металлов. В то же время правительство установило квоты на 1,3 млн тонн коксующихся углей (марки «К») и 400 тыс. тонн жидкого топлива (мазута).

Также введены лицензии на экспорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряда других товаров аграрного сектора. По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, эти меры принимаются с целью предотвращения дефицита ключевых товаров на внутреннем рынке страны.