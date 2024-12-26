NASA показало «Рождественскую ель» в космосе из скопления молодых звёзд

NASA представило изображение светящегося звёздного скопления, по форме и цвету напоминающее рождественскую ель, под названием NGC 2264. Учёные сообщили, что эта «космическая ель» состоит из молодых звёзд.

«Вот новая версия «Рождественской ёлки». NGC 2264 — это скопление молодых звёзд с возрастом от одного до пяти миллионов лет», — подписали изображение сотрудники агентства.

Специалисты уточнили, что NGC 2264 находится примерно в 2500 световых годах от нашей планеты. Опубликованный снимок сделали 17 декабря 2024 года. Он объединяет данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптические данные телескопа Майкла Клоу из Аризоны.

Данные обсерватории показали в красных, фиолетовых, синих и белых оттенках, в то время как оптические изображения визуализировали зелёными и фиолетовыми цветами. На снимке видно, как звёзды сверкают синим и белым светом среди материи, которая выглядит, как иголки ели.