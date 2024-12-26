NASA показало «Рождественскую ель» в космосе из скопления молодых звёзд
Рождественская ель из скопления молодых звёзд. Обложка © nasa.gov
NASA представило изображение светящегося звёздного скопления, по форме и цвету напоминающее рождественскую ель, под названием NGC 2264. Учёные сообщили, что эта «космическая ель» состоит из молодых звёзд.
«Вот новая версия «Рождественской ёлки». NGC 2264 — это скопление молодых звёзд с возрастом от одного до пяти миллионов лет», — подписали изображение сотрудники агентства.
Специалисты уточнили, что NGC 2264 находится примерно в 2500 световых годах от нашей планеты. Опубликованный снимок сделали 17 декабря 2024 года. Он объединяет данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптические данные телескопа Майкла Клоу из Аризоны.
Данные обсерватории показали в красных, фиолетовых, синих и белых оттенках, в то время как оптические изображения визуализировали зелёными и фиолетовыми цветами. На снимке видно, как звёзды сверкают синим и белым светом среди материи, которая выглядит, как иголки ели.
Ранее американское и европейское космические агентства представили изображения снега и льда на Марсе. Поверхность планеты с белым покрытием у южного полюса запечатлели с помощью различных камер.