В NASA опровергли «теорию заговора» о застрявших на МКС астронавтах Starliner
NYP: Новогодние украшения астронавтам Starliner доставили на МКС в конце ноября
Американское агентство NASA опровергло слухи о том, что астронавты Starliner, запечатленные на Международной космической станции в шапочках Деда Мороза, на самом деле якобы находятся не в космосе. По данным агентства, украшения отправили на станцию в конце ноября.
По информации New York Post, на этой неделе астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс появились в шапочках Деда Мороза возле маленькой рождественской ёлки. Пользователи Интернета задались вопросами, заранее ли они взяли шапки или смогли связать их на месте. Некоторые решили, что рождественские атрибуты свидетельствуют о заговоре. Они считали, что астронавты не застряли в космосе, а находятся в павильоне киностудии.
«Шапочки Деда Мороза и другие украшения, специальные подарки для экипажа станции и рождественские блюда стали частью 3-тонного груза, который SpaceX доставила в конце ноября», — говорится в публикации со ссылкой на NASA.
Почему возвращение астронавтов злополучного Starliner на Землю снова отложили, читайте в материале Life.ru. Напомним, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор должны были вернуться домой в феврале 2025 года, но NASA объявило, что это состоится не раньше конца марта.