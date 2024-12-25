В NASA опровергли «теорию заговора» о застрявших на МКС астронавтах Starliner

Американское агентство NASA опровергло слухи о том, что астронавты Starliner, запечатленные на Международной космической станции в шапочках Деда Мороза, на самом деле якобы находятся не в космосе. По данным агентства, украшения отправили на станцию в конце ноября.

По информации New York Post, на этой неделе астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс появились в шапочках Деда Мороза возле маленькой рождественской ёлки. Пользователи Интернета задались вопросами, заранее ли они взяли шапки или смогли связать их на месте. Некоторые решили, что рождественские атрибуты свидетельствуют о заговоре. Они считали, что астронавты не застряли в космосе, а находятся в павильоне киностудии.

«Шапочки Деда Мороза и другие украшения, специальные подарки для экипажа станции и рождественские блюда стали частью 3-тонного груза, который SpaceX доставила в конце ноября», — говорится в публикации со ссылкой на NASA.