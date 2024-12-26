Глава МЧС Куренков прогнозирует рост числа ЧС из-за изменений климата

Число опасных природных явлений будет возрастать, усиливая количество чрезвычайных ситуаций. Такое мнение высказал руководитель МЧС России Александр Куренков.

«Наши прогнозы основаны на данных Росгидромета. Каждый год эксперты фиксируют рост количества экстремальных погодных явлений, связывая это с изменением климата. Это, в свою очередь, может вызвать увеличение числа ЧС», — отметил он в интервью ТАСС.

Куренков подчеркнул, что уже сейчас стали чаще фиксировать аномальные температуры, сильные дожди, ветры, град, наводнения и засухи.

Министр считает, что все службы Единой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций должны заниматься профилактикой, чтобы снизить последствия природных катаклизмов, таких как наводнения.

«С этого года будет возможно использовать добытый со дна грунт в условиях угрозы или возникновения ЧС. Это обеспечит восстановление пропускной способности речных русел без ожидания ухудшения обстановки», — добавил Куренков.