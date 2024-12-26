В Германии садовник получил штраф в 3000 евро за установку ёлки у детского сада

В немецком Гамбурге садовник получил штраф за установку рождественской ёлки перед детским садом. Согласно информации издания Spiegel, 53-летний Флориан Шредер был оштрафован на три тысячи евро за то, что суд расценил его действия как незаконное проникновение на территорию воспитательного учреждения.

Всё произошло ещё в ноябре. На суде Шредер не признал своей вины, утверждая, что его поступок был направлен на сохранение рождественских традиций, так как руководство детского сада решило не устанавливать ёлку, ссылаясь на необходимость соблюдения «религиозного равенства». Тем не менее, судья посчитал действия садовника преднамеренными, что и стало основанием для наложения штрафа.

В свою очередь, директор детского сада заявил, что празднование Рождества создаёт напряжение среди сотрудников, а некоторых из них праздничная ёлка довела до нервного срыва.