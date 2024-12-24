Шольц помянул чёрта в рождественском поздравлении
Шольц в рождественском поздравлении заявил, что времена чертовски тяжёлые
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Канцлер Германии Олаф Шольц в рождественском поздравлении решил помянуть чёрта, заявив, что сейчас «чертовски суровые» времена.
«Времена чертовски тяжёлые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы — сильное сообщество с общим будущим», — говорится в его сообщении на странице в соцсети X.
Шольц пожелал всем глубокомысленного праздника и поблагодарил тех, кто работает в канун Рождества.
Нынешнее Рождество для Шольца действительно тяжёлое. Сначала Бундестаг на внеочередном заседании вынес вотум недоверия канцлеру, а затем в Германии произошёл теракт: на рождественской ярмарке автомобиль целенаправленно протаранил толпу людей. Погибло четыре человека, 205 ранены.