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Регион
24 декабря, 11:24

Шольц помянул чёрта в рождественском поздравлении

Шольц в рождественском поздравлении заявил, что времена чертовски тяжёлые

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Канцлер Германии Олаф Шольц в рождественском поздравлении решил помянуть чёрта, заявив, что сейчас «чертовски суровые» времена.

«Времена чертовски тяжёлые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы — сильное сообщество с общим будущим», — говорится в его сообщении на странице в соцсети X.

Шольц пожелал всем глубокомысленного праздника и поблагодарил тех, кто работает в канун Рождества.

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Нынешнее Рождество для Шольца действительно тяжёлое. Сначала Бундестаг на внеочередном заседании вынес вотум недоверия канцлеру, а затем в Германии произошёл теракт: на рождественской ярмарке автомобиль целенаправленно протаранил толпу людей. Погибло четыре человека, 205 ранены.

Александра Вишнякова
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