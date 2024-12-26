Экс-президент «Славнефти» избил охранника за попытку помешать ему вывезти мебель жены

Бывший президент нефтяной компании «Славнефть» Юрий Суханов избил охранника, который помешал вывозить ему мебель из элитной квартиры в Пожарском переулке в московских Хамовниках. По информации SHOT, битва развернулась 22 декабря.

Суханов избил охранника. Видео © SHOT

Юрий Суханов приехал в свою 260-метровую квартиру, чтобы забрать оттуда мебель. Охрана дома нефтяника не пускала внутрь, так как в собственниках квартиры значится его жена, а потому нужно согласие на вывоз от неё. Это Суханова не устроило и он набросился на 53-летнего охранника с кулаками. У пострадавшего закрытый перелом носа и ссадины, его госпитализировали.

В 2002 году против Юрия Суханова возбуждали уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Тогда совет директоров компании избрал его президентом, однако суд запретил ему принимать дела и осуществлять соответствующие полномочия. В ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения, однако позднее дело было закрыто. В 2015 году Суханов оставил пост президента компании «Славнефть».