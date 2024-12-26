Дипломаты, которые обвинили министра иностранных дел Сергея Лаврова в распространении дезинформации во время СМИД ОБСЕ на Мальте, являются злыми и недалёкими. Об этом заявилзаявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Злобные, недалёкие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять её, необязательно соглашаясь», — прокомментировал Лукашевич в интервью РИА «Новости» прозвучавшие после выступления российского министра обвинения западных коллег.

По его мнению, суть дипломатического искусства состоит в том, что в процессе диалога следует выслушивать позицию другой стороны, даже если она неприятна. Существует вероятность получить аналогичный ответ, но важно стремиться к нахождению точек соприкосновения. Что касается российского министра, то никто не стремился к диалогу. Напротив, всё свелось к конфронтационной риторике, что было предсказуемо, отметил Лукашевич.