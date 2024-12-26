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Регион
26 декабря, 05:40

В России поставили на место «‎недалёких» западных коллег за нападки на Лаврова на встрече ОБСЕ

Лукашевич назвал недалёкими гостей СМИД ОБСЕ, обвинявших Лаврова в дезинформации

Дипломаты, которые обвинили министра иностранных дел Сергея Лаврова в распространении дезинформации во время СМИД ОБСЕ на Мальте, являются злыми и недалёкими. Об этом заявилзаявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Злобные, недалёкие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять её, необязательно соглашаясь»,прокомментировал Лукашевич в интервью РИА «Новости» прозвучавшие после выступления российского министра обвинения западных коллег.

По его мнению, суть дипломатического искусства состоит в том, что в процессе диалога следует выслушивать позицию другой стороны, даже если она неприятна. Существует вероятность получить аналогичный ответ, но важно стремиться к нахождению точек соприкосновения. Что касается российского министра, то никто не стремился к диалогу. Напротив, всё свелось к конфронтационной риторике, что было предсказуемо, отметил Лукашевич.

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Напомним, что с 5 по 6 декабря на Мальте проходило ежегодное совещание глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ. На встречу от России приехал Сергей Лавров. В рамках бесед участники поговорили насчёт ключевых вопросов безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах, а также подвели итоги деятельности организации за текущий год.

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Life.ru

Наталья Афонина
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