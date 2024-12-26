Захарова опровергла фейк о прибытии нового посла России в Вашингтон

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала недостоверной информацию о том, что новый посол РФ в США уже отправился в американскую столицу. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура нового российского посла. По их словам, отрадно видеть, когда такой пост занимает человек, посвятивший большую часть карьеры советско-американским и российско-американским отношениям. Министр добавил, что дата его вылета в Вашингтон будет зависеть от инаугурации нового президента США Трампа, которая пройдёт 20 января.