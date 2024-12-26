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Регион
26 декабря, 06:47

Захарова опровергла фейк о прибытии нового посла России в Вашингтон

Захарова назвала фейком новости о том, что новый посол РФ уже отправился в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала недостоверной информацию о том, что новый посол РФ в США уже отправился в американскую столицу. Об этом сообщает ТАСС.

«Фейкам не верьте», — сказала дипломат, комментируя соответствующие слухи из телеграм-каналов.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура нового российского посла. По их словам, отрадно видеть, когда такой пост занимает человек, посвятивший большую часть карьеры советско-американским и российско-американским отношениям. Министр добавил, что дата его вылета в Вашингтон будет зависеть от инаугурации нового президента США Трампа, которая пройдёт 20 января.

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