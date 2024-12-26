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Регион
26 декабря, 07:30

Следователи возбудили дело после тарана военкомата уазиком в Гусь-Хрустальном

Автомобиль, врезавшийся в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Обложка © / СУ СК России по Владимирской области

Автомобиль, врезавшийся в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Обложка © / СУ СК России по Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель на УАЗе влетел в здание военкомата в Гусь-Хрустальном и поджёг машину. Об этом сообщает управление СК РФ по Владимирской области.

Горящий автомобиль, который врезался в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Видео © SHOT

«Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном», — говорится в сообщении.

Речь идёт о статье «умышленное повреждение чужого имущества путём поджога».

На данный момент сотрудники региональных УФСБ и УМВД проводят различные проверки в рамках уголовного дела для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Напомним, что 25 декабря житель Владимирской области протаранил забор и влетел в здание военкомата на своём УАЗе «Патриот». После аварии мужчина вышел из машины и поджёг её. По предварительным данным, 50-летний водитель оказался жертвой украинских мошенников. Его оперативно задержали, а сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.

Наталья Афонина
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