Следователи возбудили дело после тарана военкомата уазиком в Гусь-Хрустальном

Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель на УАЗе влетел в здание военкомата в Гусь-Хрустальном и поджёг машину. Об этом сообщает управление СК РФ по Владимирской области.

Горящий автомобиль, который врезался в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Видео © SHOT

«Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном», — говорится в сообщении.

Речь идёт о статье «умышленное повреждение чужого имущества путём поджога».

На данный момент сотрудники региональных УФСБ и УМВД проводят различные проверки в рамках уголовного дела для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.