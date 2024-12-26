Следователи возбудили дело после тарана военкомата уазиком в Гусь-Хрустальном
Автомобиль, врезавшийся в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Обложка © / СУ СК России по Владимирской области
Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель на УАЗе влетел в здание военкомата в Гусь-Хрустальном и поджёг машину. Об этом сообщает управление СК РФ по Владимирской области.
Горящий автомобиль, который врезался в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Видео © SHOT
«Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном», — говорится в сообщении.
Речь идёт о статье «умышленное повреждение чужого имущества путём поджога».
На данный момент сотрудники региональных УФСБ и УМВД проводят различные проверки в рамках уголовного дела для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
Напомним, что 25 декабря житель Владимирской области протаранил забор и влетел в здание военкомата на своём УАЗе «Патриот». После аварии мужчина вышел из машины и поджёг её. По предварительным данным, 50-летний водитель оказался жертвой украинских мошенников. Его оперативно задержали, а сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.