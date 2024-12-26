Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 08:18

Мантуров: Все оборонные контракты на 2025 год заключены, идёт работа на 2026-й

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что на 2025 год заключены все оборонные контракты по особо востребованным вооружениям. Сейчас уже началась работа по контрактам на 2026 год.

«Сверстаны графики по 2025 году, и формируются уже графики на 2026 год, завершается работа по контрактации уже под 2026 год, то есть по 2025 году эта работа завершена», — рассказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Первый зампред правительства добавил, что основной объём особо востребованных вооружений уже поставлен, более того, по некоторым позициям даже наблюдается значительное перевыполнение.

«Ростех» передал Минобороны новые самолёты Су-57 и Су-34
«Ростех» передал Минобороны новые самолёты Су-57 и Су-34

Ранее Мантуров выделил основные цели в сфере развития беспилотных систем, а именно: обеспечение пятикратного увеличения производства и выход на 70% уровень независимости к 2030 году. По его словам, это актуальная сфера технологического лидерства.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar