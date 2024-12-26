Мантуров: Все оборонные контракты на 2025 год заключены, идёт работа на 2026-й

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что на 2025 год заключены все оборонные контракты по особо востребованным вооружениям. Сейчас уже началась работа по контрактам на 2026 год.

«Сверстаны графики по 2025 году, и формируются уже графики на 2026 год, завершается работа по контрактации уже под 2026 год, то есть по 2025 году эта работа завершена», — рассказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Первый зампред правительства добавил, что основной объём особо востребованных вооружений уже поставлен, более того, по некоторым позициям даже наблюдается значительное перевыполнение.