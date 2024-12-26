«Путь в никуда»: Лавров высказался о перемирии на Украине

Временное перемирие — это путь в никуда, поскольку его используют для накачки Киева оружием. При этом России нужны окончательные юридические договорённости, а не пустые разговоры об урегулировании, которые звучат сегодня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Пока всё, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказал министр.