«Путь в никуда»: Лавров высказался о перемирии на Украине
Лавров: Временное перемирие на Украине — это путь в никуда
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Временное перемирие — это путь в никуда, поскольку его используют для накачки Киева оружием. При этом России нужны окончательные юридические договорённости, а не пустые разговоры об урегулировании, которые звучат сегодня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
«Пока всё, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин также подчёркивал, что перемирие всего лишь даст ВСУ возможность перевооружиться и восстановить силы, поэтому нужна не пауза в боевых действиях, а долгосрочный мир с надёжными гарантиями для России.