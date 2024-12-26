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26 декабря, 08:22

«Путь в никуда»: Лавров высказался о перемирии на Украине

Лавров: Временное перемирие на Украине — это путь в никуда

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Временное перемирие — это путь в никуда, поскольку его используют для накачки Киева оружием. При этом России нужны окончательные юридические договорённости, а не пустые разговоры об урегулировании, которые звучат сегодня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Пока всё, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказал министр.

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Ранее президент России Владимир Путин также подчёркивал, что перемирие всего лишь даст ВСУ возможность перевооружиться и восстановить силы, поэтому нужна не пауза в боевых действиях, а долгосрочный мир с надёжными гарантиями для России.

Александра Вишнякова
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