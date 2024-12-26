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26 декабря, 08:32

Лавров заявил, что Россия готова к консультациям с командой Трампа по Украине

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Россия открыта для консультаций с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он выразил надежду, что в Белом доме уделят внимание коренным причинам конфликта.

«Искренне надеюсь, что в команде господина Трампа, включая будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, будут осознаны первопричины данной проблемы. Мы всегда готовы к диалогу», – отметил министр.

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Напомним, что в начале декабря во время интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров заверил, что Россия не хочет ядерной войны со Штатами и делает всё для её недопущения, однако угрозы США о возможности обмена такого рода ударами вызывают обеспокоенность.

Марина Фещенко
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