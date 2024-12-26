Лавров заявил, что Россия готова к консультациям с командой Трампа по Украине

Россия открыта для консультаций с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он выразил надежду, что в Белом доме уделят внимание коренным причинам конфликта.

«Искренне надеюсь, что в команде господина Трампа, включая будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, будут осознаны первопричины данной проблемы. Мы всегда готовы к диалогу», – отметил министр.