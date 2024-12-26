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Регион
26 декабря, 09:47

В Уфе школьники установили мировой рекорд по массовой сборке конструктора

Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай

Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай

Юные жители Уфы установили выдающееся достижение в области конструирования, побив мировой рекорд по массовой сборке элементов. Впечатляющая команда из более чем 1,1 тысячи школьников объединила свои усилия, собрав свыше 161 тысячи деталей в единую гармоничную композицию. Этот исключительный результат был официально подтверждён основателем и главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко. Сертификат, удостоверяющий уникальность события, размещён на официальном сайте проекта.

  • Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай
    Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай
  • Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай
    Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай
  • Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай
    Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай

Уфа установила рекорд по массовой сборке конструктора. Фото © Telegram / Госсобрание-Курултай

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«В уфимском Дворце борьбы состоялся уникальный городской праздник, где более 1 100 учащихся из разных школ Уфы установили новый мировой рекорд по массовой сборке конструкторов. Юные мастера соединили свои усилия, задействовав свыше 161 тысячи деталей, что сделало это событие самым массовым в истории как по количеству участников, так и по объему используемых материалов», — говорится в сообщении.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев высоко оценил достижение юных конструкторов. Он подчеркнул, что установление рекорда стало не только победой отдельных участников, но и торжеством командного духа, креативности и стремления к покорению новых высот. Толкачев выразил особую признательность за то, что подобные инициативы воплощаются в жизнь именно в Башкирии. Этот памятный день навсегда останется не только в сердцах участников, но и в истории Уфы, как свидетельство безграничного таланта и потенциала юных жителей республики.

Власти региона, по словам Толкачева, будут и впредь поддерживать творческие начинания и создавать благоприятные условия для самореализации детей и молодежи.

Пенсионерка из Татарстана попала в Книгу рекордов РФ за достижения в армлифтинге
Пенсионерка из Татарстана попала в Книгу рекордов РФ за достижения в армлифтинге

Кстати, говоря про интересные достижения. Недавно на Таймыре тоже установили мировой рекорд. В Дудинке в Красноярском крае приготовили трёхсоткилограммовую закуску — традиционное блюдо, которое издавна готовилось в северных районах России. Его основу составляет сырая рыба, чаще всего белая: пелядь, сиг, щекур, муксун и пыжьян. Сагудай, который предпочитали ещё древние народы Крайнего Севера, сделали в честь празднования Дня Таймыра.

Николь Вербер
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