В Уфе школьники установили мировой рекорд по массовой сборке конструктора

Юные жители Уфы установили выдающееся достижение в области конструирования, побив мировой рекорд по массовой сборке элементов. Впечатляющая команда из более чем 1,1 тысячи школьников объединила свои усилия, собрав свыше 161 тысячи деталей в единую гармоничную композицию. Этот исключительный результат был официально подтверждён основателем и главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко. Сертификат, удостоверяющий уникальность события, размещён на официальном сайте проекта.







«В уфимском Дворце борьбы состоялся уникальный городской праздник, где более 1 100 учащихся из разных школ Уфы установили новый мировой рекорд по массовой сборке конструкторов. Юные мастера соединили свои усилия, задействовав свыше 161 тысячи деталей, что сделало это событие самым массовым в истории как по количеству участников, так и по объему используемых материалов», — говорится в сообщении.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев высоко оценил достижение юных конструкторов. Он подчеркнул, что установление рекорда стало не только победой отдельных участников, но и торжеством командного духа, креативности и стремления к покорению новых высот. Толкачев выразил особую признательность за то, что подобные инициативы воплощаются в жизнь именно в Башкирии. Этот памятный день навсегда останется не только в сердцах участников, но и в истории Уфы, как свидетельство безграничного таланта и потенциала юных жителей республики.

Власти региона, по словам Толкачева, будут и впредь поддерживать творческие начинания и создавать благоприятные условия для самореализации детей и молодежи.