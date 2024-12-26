«Очень много спекуляций»: В ГД оценили идею о введении штрафов за использование VPN

В Государственной Думе не ведутся разговоры о введении штрафов для граждан за использование VPN-сервисов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«У нас в комитете эта тема не обсуждалась, никаким законопроектом эта инициатива не проходила. Сейчас очень много спекуляций и домыслов на предмет цифровых платформ, они генерируются с невероятной скоростью: то закроем, то прикроем, то оштрафуем. У нас пока эта тема не обсуждалась», — сказал Ющенко в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, даже если идея введения штрафов будет обсуждаться, её реализация окажется сложной. Для того чтобы это стало возможным, необходимо прояснить механизм. В комитете планируется провести обширную дискуссию с представителями профессионального сообщества о том, как это будет функционировать на практике. Важным остается вопрос, на основании каких данных будут выставляться штрафы. Поэтому депутат считает, что не стоит торопиться с выводами и лучше дождаться более конкретной информации от властей или законодательных органов.