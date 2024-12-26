«Очень много спекуляций»: В ГД оценили идею о введении штрафов за использование VPN
Депутат Ющенко: Штрафовать россиян за использование VPN будет сложно
В Государственной Думе не ведутся разговоры о введении штрафов для граждан за использование VPN-сервисов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
«У нас в комитете эта тема не обсуждалась, никаким законопроектом эта инициатива не проходила. Сейчас очень много спекуляций и домыслов на предмет цифровых платформ, они генерируются с невероятной скоростью: то закроем, то прикроем, то оштрафуем. У нас пока эта тема не обсуждалась», — сказал Ющенко в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению депутата, даже если идея введения штрафов будет обсуждаться, её реализация окажется сложной. Для того чтобы это стало возможным, необходимо прояснить механизм. В комитете планируется провести обширную дискуссию с представителями профессионального сообщества о том, как это будет функционировать на практике. Важным остается вопрос, на основании каких данных будут выставляться штрафы. Поэтому депутат считает, что не стоит торопиться с выводами и лучше дождаться более конкретной информации от властей или законодательных органов.
Напомним, юристы и специалисты в области информационных технологий полагают, что вероятность введения штрафов за использование VPN вполне реальна, хотя для этого необходимо улучшить существующее законодательство. По их словам, Роскомнадзор имеет технические ресурсы для мониторинга использования VPN, однако это может вызвать недовольство из-за потенциального нарушения конфиденциальности пользовательских данных.
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