В России могут ввести штрафы за VPN
IT-эксперт Гизатуллин: В России могут появиться штрафы за использование VPN
Юристы и IT-специалисты считают, что введение штрафов за использование VPN и прочих сервисов для обхода блокировок не так уж маловероятно, однако для этого требуется доработать законодательную базу. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.
Эксперты считают такой исход возможным, поскольку в декабре 2024 года появился проект приказа, в соответствии с которым операторы будут обязаны делиться с Роскомнадзором данными о пользователях, посещающих заблокированные сайты.
Некоторые представители сферы IT считают, что в стране могут появиться административные штрафы за использование VPN-сервисов. Роскомнадзор обладает техническими возможностями, чтобы отследить использование VPN, однако это может породить недовольства в связи с нарушением конфиденциальности данных пользователей, считает основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин.
«Создание закона о штрафах за VPN возможно, а вот реализовать их сбор — маловероятно. На практике границу между законным и незаконным использованием определить практически невозможно. Многие VPN-сервисы используются не для обхода блокировок, а для обеспечения кибербезопасности, например», — пояснил он.
А вот советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян не считает, что пользователей накроет волной массовых штрафов. По её мнению, такие меры будут применяться точечно и основываться на правонарушениях, где VPN выступает как отягчающий фактор. Эксперт считает, что готовиться к усилению блокировки серверов и возможным ограничениям от банков и платёжных платформ следует VPN-провайдерам.
Специалисты указывают, что все новые ограничения должны взять в учёт потребности бизнеса и специалистов в защищённых каналах связи, что потребует упорядоченного подхода к регулированию.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что в России были заблокированы 197 вредоносных PVN-сервисов с 2021 года, когда в стране в силу вступил закон о запрете на популяризацию VPN. Бесплатные сервисы и вовсе повально «отваливаются», из-за чего разработчики призывают использовать платные версии.
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