В России могут ввести штрафы за VPN

Юристы и IT-специалисты считают, что введение штрафов за использование VPN и прочих сервисов для обхода блокировок не так уж маловероятно, однако для этого требуется доработать законодательную базу. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Эксперты считают такой исход возможным, поскольку в декабре 2024 года появился проект приказа, в соответствии с которым операторы будут обязаны делиться с Роскомнадзором данными о пользователях, посещающих заблокированные сайты.

Некоторые представители сферы IT считают, что в стране могут появиться административные штрафы за использование VPN-сервисов. Роскомнадзор обладает техническими возможностями, чтобы отследить использование VPN, однако это может породить недовольства в связи с нарушением конфиденциальности данных пользователей, считает основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин.

«Создание закона о штрафах за VPN возможно, а вот реализовать их сбор — маловероятно. На практике границу между законным и незаконным использованием определить практически невозможно. Многие VPN-сервисы используются не для обхода блокировок, а для обеспечения кибербезопасности, например», — пояснил он.

А вот советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян не считает, что пользователей накроет волной массовых штрафов. По её мнению, такие меры будут применяться точечно и основываться на правонарушениях, где VPN выступает как отягчающий фактор. Эксперт считает, что готовиться к усилению блокировки серверов и возможным ограничениям от банков и платёжных платформ следует VPN-провайдерам.